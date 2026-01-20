ТСН в социальных сетях

Какому знаку Зодиака повезет 21 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Водолей

Водолей / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 21 января?

Неоднозначный в энергетическом отношении день, в течение которого добро может мериться силами со злом, но обеим силам удастся сохранить паритет. Тем не менее негатив у некоторых из нас может взять верх, из-за чего мы будем недовольны своей — как в профессиональной, так и личной — жизнью, а, как следствие и самими собой. Несмотря на то, что по этой причине настроение будет стремится к нулю, не стоит делать из сложившейся ситуации трагедию — уже завтра недовольство рассеется как дым.

Водолей

Водолеям звезды настоятельно рекомендуют приступить к реализации важного профессионального проекта, к которому представители знака долго примеривались, но никак не решались за него взяться. Нынешний день максимально благоприятен для такой работы: во-первых, она окажется гораздо более легкой, чем казалось представителям знака, а во-вторых, гонорар, который они в результате получат, несказанно их порадует своим внушительным объемом.

