Какому знаку Зодиака повезет 22 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 апреля?

День сложной лунной энергетики, который, тем не менее, можно и нужно прожить без уступок и потери своего достоинства – как профессионального, так и человеческого. В это время жизнь неоднократно может ставить нас в двойственные ситуации, выход из которых кажется не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Прежде чем сделать решительный шаг, нужно хорошо подумать, в противном случае о нем впоследствии придется пожалеть.

Рыбы

Рыбы смогут достичь прекрасных профессиональных результатов, но только в одном случае: если у них хватит сил удержаться от резких движений. Может показаться, что проект, над которым они сейчас работают, перестал быть актуальным и интересным, да и закончить его никак не удается. Скорее всего, это не так, а, значит, необходимо взять себя в руки и сделать решительный – и завершающий – шаг: такая тактика себя оправдает.

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