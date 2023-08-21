Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 22 августа?

Приток энергии, который мы ощутим в это время, создаст иллюзию всесилия – она может стать причиной ошибок в работе и отношениях с окружающими людьми. Любое сказанное в этот день слово может быть воспринято Вселенной как руководство к действию, поэтому важно не допускать злых мыслей и высказываний – они могут сбыться.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, взявшись за важный и серьезный проект, могут рассчитывать на максимальную помощь и содействие со стороны окружающих – причем, как друзей, близких и коллег, так и совершенно незнакомых людей. Последние не обязаны что-либо делать, но не смогут оставаться в стороне, когда представителям знака понадобиться поддержка. Результат таких – совместных – усилий окажется выдающимся, что же до представителей знака, то они сделают важный для себя вывод о пользе работы в коллективе.

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