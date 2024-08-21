Какому знаку Зодиака повезет 22 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 августа?

День мощной негативной энергетики, которая будет создавать препятствия на нашем – как профессиональном, так и жизненном – пути. От того, сможем мы преодолеть их или нет, зависит последующий период нашей жизни, поэтому нужно сделать все для того, чтобы оказаться в этом конфликте победителем. А вот поддаваться своей лени ил слабости и идти на поводу у тех, кто захочет заставить нас отказаться от своих убеждений или первоначальных намерений, нежелательно – впоследствии об этом придется пожалеть.

Весы

Весам, которые, как правило, тяжело дается процесс принятия решений, сегодня смогут это сделать довольно легко – без продолжительных колебаний, поэтому им не просто можно, но и нужно определять свой жизненный путь на ближайшее время. Главное, руководствоваться исключительно собственными соображениями, не спрашивая ни у кого совета, и, уж тем более, не прислушиваясь к чужому – «ценному» – мнению.

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