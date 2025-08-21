Какому знаку Зодиака повезет 22 августа

Лев / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 августа?

Один из самых негативных дней лунного календаря, в течение которого накопившееся нервное напряжение может привести к выплеску отрицательных эмоций. Такая ситуация негативно скажется как на собственном душевном состоянии каждого человека, так и на его отношениях с окружающими – прежде всего, близкими – людьми. Чтобы подобного не произошло, важно избегать ненужного общения с неадекватными и неприятными нам людьми, еще лучше – большую часть дня провести в одиночестве.

Лев

Львы получат прекрасную возможность примирить членов своей семьи, которые долго время находятся в состоянии активного противостояния друг другу, что осложняет жизнь всех без исключения родственников. Сделать это удастся при помощи небольшой хитрости: представителям знака нужно увлечь всех своих родных работой над общим делом – например, подготовкой к юбилею кого-то из старших родственников. Тут каждому найдется, чем заняться, а единая цель сгладит существующие разногласия и приведет к миру.

