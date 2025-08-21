- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 22 августа
Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 августа?
Один из самых негативных дней лунного календаря, в течение которого накопившееся нервное напряжение может привести к выплеску отрицательных эмоций. Такая ситуация негативно скажется как на собственном душевном состоянии каждого человека, так и на его отношениях с окружающими – прежде всего, близкими – людьми. Чтобы подобного не произошло, важно избегать ненужного общения с неадекватными и неприятными нам людьми, еще лучше – большую часть дня провести в одиночестве.
Лев
Львы получат прекрасную возможность примирить членов своей семьи, которые долго время находятся в состоянии активного противостояния друг другу, что осложняет жизнь всех без исключения родственников. Сделать это удастся при помощи небольшой хитрости: представителям знака нужно увлечь всех своих родных работой над общим делом – например, подготовкой к юбилею кого-то из старших родственников. Тут каждому найдется, чем заняться, а единая цель сгладит существующие разногласия и приведет к миру.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 18 по 24 августа
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24 августа
Лунный гороскоп на 19-24 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026-й и как он изменит нашу жизнь