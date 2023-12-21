Какому знаку Зодиака повезет 22 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 декабря?

На первый план в этот день выйдет общение, оно будет успешным на всех уровнях, но особое внимание стоит уделить близким людям, что накануне праздников более чем уместно. Можно навещать родственников – прежде всего пожилых, встречаться с друзьями, проводить время с детьми – посещать с ними детские спектакли, цирковые представления, гулять в парках. Особое внимание надо уделить любимым людям – это удачное время для того, чтобы делать предложения руки и сердца, объявлять о помолвке или свадьбе и официально регистрировать отношения.

Близнецы

Близнецам звезды обещают удачу в любых поездках – от коротких до продолжительных, от поездки за город на дачу до переезда на ПМЖ в другую страну. Условия для передвижения будут складываться самые благоприятные – никаких препятствий на пути не возникнет, напротив, все обстоятельства будут способствовать тому, чтобы как можно быстрее добраться в пункт назначения.

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