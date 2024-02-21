Какому знаку Зодиака повезет 22 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 февраля?

День, когда в нашу жизнь – ожидаемо или неожиданно – может вернуться все, что было не доделано или не завершено ранее – теперь пришло время расставить все точки над "и". После этого можно будет двигаться вперед – как говорится, налегке – без обременений, прежде всего морального свойства. Особенно важно довести до финала "зависшие" отношения: либо завершить их, либо, "перезагрузив", начать с чистого листа.

Весы

Весам необходимо обратить внимание на нового человека, который в этот день войдет в круг их общения. Скорее всего, в это время они обретут настоящего друга, который будет сопутствовать им долгие годы. Главное, не упустить возможность пообщаться – сразу же станет понятно, что представителей знака и их знакомых связывает общность интересов и похожие взгляды на множество вопросов, что само по себе уже очень важно.

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