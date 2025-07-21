Какому знаку Зодиака повезет 22 июля

Телец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 22 июля?

Нынешний день отличает энергетика, позволяющая сдвинуть горы, но пользоваться ею, тем не менее, необходимо пользоваться экономно и осмотрительно. Еще лучше — вообще не планировать на это время серьезных дел, а только заняться их подготовкой: составлением плана и продумыванием деталей их осуществления, особое внимание необходимо обратить на первые — решающие — шаги. Если же все-таки придется заняться решением какой-то профессиональной задачи, нужно сосредоточиться только на ней, не отвлекаясь на другие — второстепенные — вопросы.

Телец

Тельцам, находящимся в поисках ответа на важный — профессиональный или хозяйственный — вопрос, удастся его найти, причем, с максимальной выгодой для себя. Для этого им достаточно будет обратиться к людям, которые являются серьезным авторитетом представителей знака — например, коллеги или родственники, преимущественно, старшего возраста. В силу своего жизненного опыта — и доброжелательного отношения к собеседникам — они найдут именно тот вариант, который окажется выгодным и, насколько это возможные, приятным в сложившейся ситуации.

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