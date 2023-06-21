Какому знаку Зодиака повезет 22 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 июня?

День многочисленных искушений, которым – разумеется, по мере сил – необходимо противиться. Возможно, это будет непросто, но, коль скоро это удастся, можно будет испытывать законную гордость за свою силу воли. Часто в такие дни жизнь ставит людей в ситуацию, в которой им приходится выбирать, на чьей стороне они находятся – добра или зла, что им ближе – свет или тьма. Только от нас самих зависит, что именно мы предпочтем, главное – понимать, что за свой выбор в любом случае придется отвечать.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки получат возможность наладить отношения с близким человеком, которые уже давно оставляют желать лучшего. Представители других знаков, скорее всего, не обратили бы на такие разногласия внимания, но Раки очень сенсетивны, у них даже малейшая размолвка или недопонимание вызывают серьезный моральный дискомфорт. К счастью, энергии нынешнего дня позволят им найти общий язык с тем, кого любят, что приведет их в прекрасное расположение духа, а это, как известно, с ними случается нечасто.

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