Какому знаку Зодиака повезет 22 июня

Стрелец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 июня?

Нынешний лунный день, символом которого является птица Феникс, представляет собой череду испытаний, пройдя через которые человек становится другим – более сильным, смелым, уверенным в себе. Главное – не испугаться сложившихся обстоятельств и потратить время и силы на поиск выхода из них, причем, чем более прямым и коротким он будет, тем лучше.

В результате перед нами откроются деловые и личные перспективы, которые не только оправдают, но и превзойдут наши ожидания, включая самые смелые. Стоит также обращать внимание на сны, которые буквально заставят нас открыть глаза на жизненные моменты и факторы, которые мы предпочитаем не замечать – это первый шаг на пути к их решению.

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Стрелец

Стрельцам – и тут особенно важно, что нынешний день выпадает на понедельник – звезды рекомендуют приступить к работе над важным профессиональным проектом, к которому они готовились уже довольно долгое время. Все предварительные действия успешно завершены, поэтому осталось сделать решительный шаг.

Нельзя сказать, что дело пойдет легко, но в результате удастся не только усилить свой профессиональный авторитет и признание в кругу коллег, но и хорошо заработать, значительно укрепив свое материальное положение.

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