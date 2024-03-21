Какому знаку Зодиака повезет 22 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 марта?

День, когда в нашу жизнь непрошено вторгается прошлое. Цель такого процесса вернуть нас в точку, в которой мы совершили ошибку, оставили отношения в «зависшем» состоянии или не приняли важное решение, от которого многое будет зависеть в будущем. В такой лунный день мы получаем возможность исправить сложившееся положение, что позитивно отразится на нынешнем – и грядущем – положении. Главное, усвоить уроки и больше не повторять подобных ошибок.

Водолей

Водолеям – прежде всего, тем из них, чьи отношения с близким человеком в последнее время оставляют желать лучшего – получат возможность исправить положение. Обстоятельства для этого сложатся максимально благоприятные – собеседникам никто не будет мешать, а партнер будет настроен на принять точку зрения представителей знака и найти вариант примирения, устраивающий обе стороны. Важно не упустить наш обрести «мир под оливами», то есть, в своей семье.

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