Какому знаку Зодиака повезет 22 мая
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 22 мая?
День, когда все мы ощущаем мощный прилив энергии, но это не только не радует, но и, наоборот, огорчает нас, поскольку мы не знаем, что с ней делать и как ею пользоваться. Ее слишком много, из-за чего мы просто теряемся перед объемом, который на нас наваливается, и позволяем энергии потому потащить нас за собой, вместо того чтобы взять ее под контроль и подчинить себе.
Впрочем, сделать это не так просто, поэтому с задачей справляются не все, зато те, кому это удается, могут рассчитывать на победу в любом деле, за которое в результате возьмутся.
Козерог
Козерогам, которые привыкли надеяться исключительно на собственные силы и добиваться нужного им результата упорным трудом, сегодня не только можно, но и нужно попробовать иной — альтернативный — способ достижения важных целей. Им достаточно проговорить все желаемое вслух, что, впрочем, может оказаться не такой простой задачей, как кажется на первый взгляд, особенно для тех, кто привык действовать, а не говорить.
Самое главное тут — правильно сформулировать свой запрос для Вселенной, не упуская ни одной — даже самой незначительной — детали, тогда все сложится максимально успешно.
