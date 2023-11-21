Какому знаку Зодиака повезет 22 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 ноября?

День, когда на успех во всех без исключения жизненных сферах может рассчитывать каждый из нас, но больше всего повезет тем, кто решится приступить к воплощению в жизнь нового проекта. То, что давно планировалось, но какой-то причине откладывалось на потом, можно наконец-то взять в работу – все сложится наилучшим образом. Особое внимание звезды рекомендуют обратить на решение любых "земных" вопросов – например, строительство загородного дома или ремонт на даче.

Телец

Тельцы будут обладать редкостным даром убеждения, при помощи которого смогут "перетащить" на свою точку зрения любого оппонента – даже того, у кого она является кардинально противоположной. Необходимо воспользоваться этим обстоятельством, чтобы договориться на важную тему с человеком, который играет серьезную роль в жизни представителей знака. Это может быть как непосредственный начальник или деловой партнер, так и близкий человек, особенно если отношения с ним в последнее время оставляют желать лучшего.

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