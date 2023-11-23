Какому знаку Зодиака повезет 24 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 ноября?

День, когда желательно отказаться от начала важных дел, все равно достичь ожидаемого успеха в них не удастся – касается это как профессиональных, так и финансовых вопросов, в решении которых необходимо быть особенно аккуратными. Зато можно – и нужно – заниматься благотворительностью, но только в том случае, если объект внимания действительно нуждается в помощи, а не прикидывается обездоленным.

Рак

Раки почувствуют небывалый прилив энергии, которую можно направить на самые разные дела, но звезды рекомендуют им все же предпочесть благотворительность. Представители данного знака, в отличие от многих других, получают от добра, которое делают другим, настоящее удовольствие, поэтому и совершают его при любом удобном случае. Возможно, именно поэтому сегодня они могут рассчитывать на получение позитивного бумеранга.

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