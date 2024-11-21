Какому знаку Зодиака повезет 22 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 ноября?

Нынешний день, несмотря на финал рабочей недели, благоприятен для начала любых дел, но только в том случае, если они направлены на созидание и совершаются от чистого сердца. Также его энергетика благоволит людям творческим – особенно поэтам и писателям, которые сегодня могут почувствовать мощный прилив вдохновения. Впрочем, те, чья профессия с креативом никак не связана, тоже смогут решить стоящую перед ними проблему любого характера нестандартным способом – посмотрев на нее с непривычной точки зрения.

Скорпион

Скорпионы смогут наладить – и улучшить – отношения с близким человеком, с которым поссорились накануне. Главным условием примирения звезды называют доброжелательность и искренность – именно так им нужно общаться, если они хотят, чтобы конфликт остался в прошлом. Очень важно признать свою вину, если она существует, и простить – и забыть – злые слова, которые, возможно, были сказаны в их адрес: продолжать отношения с камнем за пазухой, увы, не получится.

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