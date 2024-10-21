Какому знаку Зодиака повезет 22 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 октября?

Нынешний день пользуется у астрологов репутацией революционного – в это время происходят события, которые резко меняют нашу жизнь, часто переворачивая ее, как говорится, с ног на голову. Люди становятся активными и деятельными, за день успевая сделать то, на что в любое другое время понадобилась бы неделя. Препятствия, возникающие на пути, преодолеваются легко – как будто бы играючи. Можно идти к любой – как профессиональной, так и личной – цели, единственное, сегодня под запретом – это ложь: она очень быстро выйдет наружу, негативно сказавшись как на репутации, так и на отношениях с близкими людьми.

Близнецы

Близнецы смогут решить важный жизненный – или профессиональный – вопрос, к которому еще вчера не знали, с какой стороны подступиться. Причем, сделать это им удастся без какой-либо помощи со стороны: представительницы знака неожиданно ля себя обнаружат, что обладают достаточными знаниями и умениями, а на работе – еще и компетенцией, которые позволят им сделать верные шаги в правильном направлении.

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