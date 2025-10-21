Какому знаку Зодиака повезет 22 октября

Дева / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 22 октября?

День, который, несмотря на его будний статус, желательно провести в покое и уединении. Любые действия будут иметь негативный характер, поэтому желательно избегать активных — и не очень — телодвижений, поэтому желательно перенести их на более благоприятное время. Желательно заниматься умственной работой и составлять профессиональные — и личные — планов, а также разрабатывать тактику и стратегию, которые позволят достичь поставленных целей. Также можно заниматься решением мелких бытовых вопросов, работу над которыми нельзя больше откладывать.

Дева

Девы — особенно те из них, кто давно думает о смене места работы — смогут не только сделать первый шаг в направлении поставленной цели, но и получить ответные знаки от судьбы, которая внимательно следит за их действиями. Так, многие из них могут рассчитывать, как на поступление очень важной информации, позволяющий им сориентироваться в сложившейся ситуации, так и на содействие со стороны друзей и знакомых, у которых есть выходы на влиятельных в этой профессиональной сфере людей.

