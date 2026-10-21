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Какому знаку Зодиака повезет 22 октября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 22 октября?
День, созданный звездами для активных и энергичных действий во всех сферах жизни, но прежде всего –для решения деловых, финансовых и профессиональных вопросов. Выбирая объекты для работы, необходимо остановиться на самом важном для себя моменте и добиваться достижения именно этой цели.
Особенно успешными будут занятия творчеством — велика вероятность создания настоящих шедевров, поэтому этим видом деятельности рекомендуется заняться даже тем, кто никак с ним не связан. Время также является в хорошем смысле слова мистическим: открывается дверь между мирами, вследствие чего можно получить тайное знание относительно обстоятельств собственной жизни.
Овен
Овнам звезды разрешают ставить перед собой самые важные, серьезные и амбициозные цели: у них есть все шансы на осуществление.
Главное — действовать активно, и, что особенно важно, держать взятый на «старте» темп, поскольку, сбавив его, представители знака могут постепенно потерять интерес к тому, чем занимаются, а это лучший способ все испортить, чего никак нельзя себе позволить.
Более того, такое «торможение» затруднит работу не только над этим проектом, но и над последующими.
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