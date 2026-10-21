Овен / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 22 октября?

День, созданный звездами для активных и энергичных действий во всех сферах жизни, но прежде всего –для решения деловых, финансовых и профессиональных вопросов. Выбирая объекты для работы, необходимо остановиться на самом важном для себя моменте и добиваться достижения именно этой цели.

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Особенно успешными будут занятия творчеством — велика вероятность создания настоящих шедевров, поэтому этим видом деятельности рекомендуется заняться даже тем, кто никак с ним не связан. Время также является в хорошем смысле слова мистическим: открывается дверь между мирами, вследствие чего можно получить тайное знание относительно обстоятельств собственной жизни.

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Овен

Овнам звезды разрешают ставить перед собой самые важные, серьезные и амбициозные цели: у них есть все шансы на осуществление.

Главное — действовать активно, и, что особенно важно, держать взятый на «старте» темп, поскольку, сбавив его, представители знака могут постепенно потерять интерес к тому, чем занимаются, а это лучший способ все испортить, чего никак нельзя себе позволить.

Более того, такое «торможение» затруднит работу не только над этим проектом, но и над последующими.

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