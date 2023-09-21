Какому знаку Зодиака повезет 22 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 сентября?

День, когда складываются благоприятные условия для определения важных – прежде всего, профессиональных – целей и понимания, какими средствами можно их достичь. Если для этого нужно отказаться от начатых ранее, но забуксовавших по какой-то причине дел, необходимо принять такие решение – не стоит тратить время на задания, которые не сулят серьезных перспектив. Негативные эмоции, которые могут одолеть сегодня, необходимо сдерживать всеми возможными силами – в противном случае они могут нанести серьезный урон отношениям с близкими людьми.

Лев

Львам – в отличие от других представителей Зодиака, которым сегодня нужно сосредоточиться на работе – сегодня желательно отложить в сторону профессиональные и домашние хлопоты и посвятить день отдыху. Каким он будет – активным или пассивным – решать каждому конкретному человеку, главное, чтобы занятие приносило удовольствие. Положительные эмоции, которые удастся получить в результате, в начале следующей нежели будут способствовать повышенной работоспособности и высокой мотивированности на достижение результата.

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