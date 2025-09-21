ТСН в социальных сетях

Какому знаку Зодиака повезет 22 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Близнецы

Близнецы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 сентября?

Планы – прежде всего, профессионального свойства, – составленные накануне, можно начинать воплощать в жизнь. Правда, не торопиться с работой не стоит – сил, как моральных, так и физических – пока еще недостаточно для того, чтобы добиться серьезных результатов. Но, как известно, даже самая длинная дорога начинается с первого шага, и сегодня хорошее время для того, чтобы его сделать.

Близнецы

Близнецам смогут добиться серьезных успехов в профессиональной и финансовой сфере, о которых еще вчера они могли только мечтать. Но достичь цели удастся только в том случае, если они смогут сосредоточиться на одной-единственной – самой важной – цели, что для представителей этого знака, обладающего разнообразными – порой, прямо противоположными – интересами, будет непросто, но необходимо – другого способа добиться успеха нет.

