Какому знаку Зодиака повезет 22 сентября

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 сентября?

Планы – прежде всего, профессионального свойства, – составленные накануне, можно начинать воплощать в жизнь. Правда, не торопиться с работой не стоит – сил, как моральных, так и физических – пока еще недостаточно для того, чтобы добиться серьезных результатов. Но, как известно, даже самая длинная дорога начинается с первого шага, и сегодня хорошее время для того, чтобы его сделать.

Близнецы

Близнецам смогут добиться серьезных успехов в профессиональной и финансовой сфере, о которых еще вчера они могли только мечтать. Но достичь цели удастся только в том случае, если они смогут сосредоточиться на одной-единственной – самой важной – цели, что для представителей этого знака, обладающего разнообразными – порой, прямо противоположными – интересами, будет непросто, но необходимо – другого способа добиться успеха нет.