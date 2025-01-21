Какому знаку Зодиака повезет 22 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 января?

День, когда тайное становится явным: открываются секреты, долгое время будоражившие наше воображение, но при этом не дававшие ответов на важные – и сложные – вопросы. Главное, кого бы ни касался секрет – нас самих или других людей – делать его всеобщим достоянием не следует. Также действовать необходимо только с добрыми намерениями, любое зло повлияет на нашу жизнь в полном соответствии с народной мудростью о том, что не стоит никому рыть яму – велик риск самим в нее угодить.

Скорпион

Скорпионы получат важную для них информацию, она поможет им решить важный – профессиональный или личный – вопрос, на который представители знака уже успели махнуть рукой. Но, поскольку ответ на него придет от кого-то из окружающих – возможно, даже незнакомых им – людей, очень важно внимательно слушать, что они говорят, даже если тема разговора на первый взгляд кажется малозначительной и неинтересной.

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