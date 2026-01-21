Какому знаку Зодиака повезет 22 января

Козерог / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 22 января?

День, когда особую силу приобретают наши пожелания, особенно если они высказаны вслух, поэтому максимально осторожными нужно быть к любому своему высказыванию. Слова, брошенные впопыхах или сгоряча, довольно быстро материализуются, но принесет ли этом нам радость — большой вопрос. Скорее всего, все произойдет с точностью до наоборот — мы очень быстро пожалеем о собственной неосмотрительности.

Козерог

Перед Козерогами в полный рост встанет необходимость принять важное решение, от которого во многом зависит вся — или почти вся — их последующая жизнь. Единственный совет, который могут дать по этому поводу звезды, это не торопиться. Спешка редко приносит пользу, сегодня же она и вовсе может оказаться опасной. Только взвесив все доводы «за» и «против», можно будет делать окончательный вывод — если он будет правильным, уже в самом скором времени представители знака могут рассчитывать на приятные события.

