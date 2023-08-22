Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 23 августа?

День, когда можно – и нужно – переосмысливать свои поступки, неудачи и достижения, оно поможет провести работу над ошибками и сделать важные выводы относительно своего прошлого. Именно поэтому энергетика этих лунных суток не способствует активным действиям – они вряд ли увенчаются успехом, зато в это время можно планировать свое будущее – удастся определить приоритетные цели и понять, каким образом их можно достичь максимально быстро – как говорятся, «по прямой».

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – особенно тем из них, кто давно подумывает о внесении перемен в свою жизнь – в этот день можно предпринимать решительные действия. Успеха можно ожидать во всех сферах – от профессии до личной жизни, поэтому если представители знака давно собирались перейти на новую, более перспективную и высокооплачиваемую, работу или изменить свой семейный статус, лучшего времени им не найти. Сегодня можно делать и то, и другое, главное – не упустить редкий шанс, завтра может быть поздно.

Читайте также: