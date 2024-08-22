Какому знаку Зодиака повезет 23 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 23 августа?

День, когда, отбросив сомнения и не тратя времени на раскачку, нужно идти вперед – энергии, которую обеспечат нам звезды, будет более чем достаточно. Нежелательно копаться в себе и сомневаться в своих силах, поскольку это отнимет необходимую для полноценной работы энергию – сейчас нужно действовать, а анализ своих поступков и работу над возможными ошибками желательно отложить на потом. Особенно удачным окажется решение финансовых вопросов, поэтому желательно приурочить их к этому времени.

Рак

Ракам, которые давно собирались что-то купить или продать, необходимо воспользоваться благоприятными для коммерции энергиями дня. Преимущественно речь будет идти о недвижимости, но и другие – возможно, менее дорогие и значительные – вещи удастся как выгодно приобрести, так и удачно сбыть с рук. Главное, хоть что-то сделать для того, чтобы процесс хотя бы сдвинулся с места – если просто сидеть и ждать, ничего не произойдет.

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