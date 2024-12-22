Какому знаку Зодиака повезет 23 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 23 декабря?

Не самый удачный день для любых начинаний – как профессионального, так и хозяйственно-бытового свойства. Любые планы, составленные в этот день, так и останутся строчкой на бумаге – выполнить их по объективным причинам не удастся. Зато можно учиться и учить, передавая накопленные знания и опыт другим, собирать и накапливать информацию, анализировать ставшие известными факты. Общение с окружающими лучше свести к минимуму – велика вероятность серьезных конфликтов.

Телец

Тельцам, в отличие от других знаков Зодиака, сегодня удастся решить важную – и довольно сложную – профессиональную задачу, чем они заслужат не только одобрение начальства, но и материальное вознаграждение от него. Интересно, что для этого представителям знака в поисках необходимой им информации не придется перерывать тонну интернет-ресурсов – окажутся, что все сведения «хранятся» у них в голове. Более того, когда-то им уже приходилось справляться с аналогичной ситуацией, так что главное – вспомнить, что и как они тогда делали.

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