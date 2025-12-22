Какому знаку Зодиака повезет 23 декабря

Овен / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 23 декабря?

День негативной энергетики, которая в начале лунного месяца не отличается особой силой, тем не менее, недооценивать ее нельзя: она может принести массу неприятностей — не сейчас, так в будущем. Велика вероятность провокаций, которые будут исходить от недоброжелательно настроенных — как незнакомых, так и близких — людей. Несмотря на это, препятствий на пути к достижению целей — как профессионального, так и личного характера — не предвидится, так что можно смело начинать над ними работать.

Овен

Овны смогут — наконец-то — получить ответ на важный вопрос, который они решают уже довольно продолжительное время. И придет он к ним не в общении с другими людьми, не из интернета, книг или благодаря телевидению, а… во сне. Все, что представители знака увидят нынешней ночью, имеет большое значение, причем, никакой мистики в этом нет — таким образом их подсознание, проанализировав все известные ему факторы, сделает выводы и подскажет представителям знака, как себя вести.

