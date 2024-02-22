Какому знаку Зодиака повезет 23 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно зна2ть, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 23 февраля?

День мощной созидательной энергетики, который несет удачу всем, кто готов перейти от слов – даже очень красивых – к делу. Даже небольшой первый шаг даст возможность пройти – и успешно завершить – любой путь, каким бы длинным он ни был. Приток энергии будет иметь и оборотную сторону – это может не лучшим образом повлиять на настроение, "раскачивая" его из стороны в сторону – от "плюса" в "минусу" и обратно, поэтому эмоции как никогда важно держать под контролем.

Близнецы

Близнецы смогут достичь любой цели, которую они перед собой поставят – преимущественно это касается профессиональной и финансовой сфер, но если постараться, то и личная жизнь не останется без внимания. Самое главное, с чем у представителей знака всегда возникают трудности, - это собраться и перестать метаться и стороны в сторону: только определив, чего нужно достичь на самом деле, поможет добиться успеха.

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