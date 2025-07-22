Какому знаку Зодиака повезет 23 июля

Скорпион / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 23 июля?

Нынешний день показывает, насколько правильно мы действуем во всех сферах нашей жизни, но прежде всего в тех, которые наиболее важны для нас в данное — конкретное — время. Первые результаты наших действий дадут понять, все ли мы сделали правильно или что-то требуется исправить. Также очень важно вести себя максимально скромно, особенно в отношении окружающих людей: сегодня, как, впрочем, и всегда, нельзя никому грубить, никого обижать, даже голос повышать нежелательно — впоследствии несдержанность может аукнуться самым неприятным образом.

Скорпион

Скорпионы могут рассчитывать на удачу во всех сферах жизни, но особенно повезет тем представителям знака, которые занимаются бизнесом. Им можно совершать любые связанные с ним поступки: встречаться с уже существующими — и потенциальными — деловыми партнерами, подписывать важные договоры, заключать серьезные сделки — все они окажутся успешными. Особенно если не надеяться на чудо, а приложить некоторые — хотя бы минимальные — усилия.

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