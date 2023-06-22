Какому знаку Зодиака повезет 23 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 23 июня?

День, когда удача прежде всего сопутствует тем, кто занимается умственной и интеллектуальной деятельностью. Можно учиться – в том числе и заниматься самообразованием – и учить других, заниматься литературной и журналистской деятельностью. Найти ответ на важный вопрос поможет внутренний голос, который проанализирует предыдущий жизненный опыт и выберет единственно верную линию поведения – главное, прислушаться к тому, что мы привыкли называть предчувствием.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы сегодня легко – можно сказать, играючи – решат любые вопросы, которые поставит перед ними жизнь – как профессионального, так и личного свойства. А поможет им в этом хорошее настроение, которое будет сопутствовать представителям знака с самого утра: под его влиянием будут находиться правильные решения и выстраиваться хорошие и добрые отношения с окружающими. В финале такого замечательного дня останется только пожалеть о том, что функцию "оптимизм" нельзя зафиксировать в рабочем положении раз и навсегда.

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