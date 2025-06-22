Какому знаку Зодиака повезет 23 июня

Водолей / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 23 июня?

День, когда не стоит решат важные вопросы любой ценой: необходимо признать, что далеко не все находится в нашей компетенции — значит, нужно «опустит» ситацию и довериться окружающему миру, он все решит незаметно для нас. Тайны, которые могут открыться сегодня, помогут добиться успеха как в профессиональной, так и в личной жизни. Можно также составлять планы на будущее, но при этом очень важно тщательно обдумывать каждый пункт, в противном случае — по причине невразумительной формулировки — выполнить их будет невозможно.

Водолей

Водолеи смогут решить профессиональную задачу, которая очень важная для них не только сиюминутно, но и в длительной перспективе — от успеха будет зависеть и карьерный рост, и повышение заработной платы. Достичь успеха представителям знака позволит интуиция — она сильна у них всегда, но сегодня будет творить настоящие чудеса. Поэтому очень важно довериться ей, не пытаясь вычислить правильный путь с точки зрения практичности или выгоды — такой подход приведет к ошибке.

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