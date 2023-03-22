Какому знаку Зодиака повезет 23 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 23 марта?

Энергии дня окажутся неприятными – а, возможно, и опасными – для людей с неустойчивой психикой: им будет казаться, что весь мир ополчился против них, а окружающие желают им только зла. Лучшими способами избежать такого влияния Луны и звезд станет работа и уединение, они неплохо сочетаются между собой. Не стоит принимать во внимание замечания "доброжелателей", в которых, если не ограничить общение с ним, не будет недостатка: их негатив имеет отношение только к ним самим и больше ни к кому. Самим же желательно никого не обижать ни словом, ни делом – любые недобрые дела и речи обернутся против своего "хозяина". Ответы на важные вопрос дадут знаки, которые в этот день будет посылать Вселенная – важно их не пропустить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи получат в этот день такое количество энергии, что смогут свернуть горы – в некоторых случаях в буквальном смысле этого слова. Представители этого знака могут ставить перед собой любые – даже самые сложные – задачи профессионального свойства, на реализацию которых они в другое время и не решились бы. Главное в этой, в общем-то, благоприятной ситуации – направлять свои силы в нужное русло: на работу над самыми важными задачами, да к тому же концентрироваться только на них, не допуская их распыления. В таком случае за сегодняшний день им удастся сделать то, на что в иное время может уйти неделя.

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