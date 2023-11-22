Какому знаку Зодиака повезет 23 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 23 ноября?

День, когда процесс важнее результата, поэтому сосредоточиться нужно на работе, а не на ее конечной цели: если человек получит удовлетворение – и удовольствие – от своих действий, то и итог окажется хорош во всех отношениях. Можно приступать к реализации важных проектов, отправляться в командировки и путешествия. А вот от финансовых операций, особенно если речь идет о крупных суммах, и торговли лучше отказаться – вместо прибыли легко можно будет получить убыток. Нежелательно также бросать начатые ранее дела – вернуться к ним уже не удастся.

Стрелец

Стрельцам удастся наладить отношения с человеком, с которым они некоторое время назад рассорились, и с тех пор тщетно пытаются помириться. Сегодня тот, кого они обидели, будет склонен принять их объяснения – а, возможно, и извинения – и пойдет им навстречу. Что же до представителей знака, то им необходимо сделать вывод из случившегося: впредь желательно относиться к окружающим так, как они хотели бы, чтобы относились к ним самим.

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