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Какому знаку Зодиака повезет 23 ноября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 23 ноября?
День, когда каждому их нас придется противостоять негативу, который есть в душе любого — даже самого позитивного — человека.
От активных действий, несмотря на начало рабочей недели, лучше отказаться — достичь успеха хоть в какой-то сфере жизни или деятельности все равно не удатся, так что имеет смысл потратить время на более продуктивное занятие, в данном случае им станет отдых. Также — разумеется, если это будет возможно — желательно сосредоточиться на духовной стороне жизни, думая о прекрасном и возвышенном.
Стрелец
Стрельцам — в отличие от других представителей Зодиака — в этот день можно браться за важные и серьезные дела профессионального и делового характера. Скорее всего, они не успеют довести начатое до логического конца, но сделают большую его часть, а это значит, что уже завтра им останется только завершить свою работу.
Успешнее всего дела будут продвигаться в первой половине дня, тогда в послеобеденное время можно будет спокойно — и с чувством выполненного долга — отдохнуть.
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