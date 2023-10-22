Какому знаку Зодиака повезет 23 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 23 октября?

День благоприятен для начала новых дел – любой проект, взятый в этот день в работу, обязательно принесет успех. Можно также приступать к строительству дома или дачи, открывать свое дело или бизнес. Прилив сил, который многие почувствуют в это время, необходимо направить на добрые дела – со временем они вернутся к своим "авторам" сторицей. Важно беречь хорошее настроение, которое будет сопутствовать всем нам в этот день, поскольку оно – непременное условие для успешного осуществления любых дел, какой бы сферы жизни они ни касались.

Рак

Раки вполне могут рассчитывать на пополнение своего банковского счета, что, впрочем, не станет даром небес – чтобы получить эти деньги, представители знака в последнее время хорошо потрудились. Тем не менее это не значит, что они не должны гордиться своим успехом. Что до планов относительно того, как потратить новое поступление, то с этим у представителей знака сложностей не возникнет – они приобретут то, о чем давно мечтали.

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