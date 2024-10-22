Какому знаку Зодиака повезет 23 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 23 октября?

День, когда любой секрет, сколько его ни утаивай, выйдет наружу, заставляя действовать: остаться в стороне, обладая новыми знаниями, не удастся никому. Тем из нас, кому есть, что скрывать от окружающих, лучше ни с кем не общаться – слишком велика вероятность проговориться и оказаться, мягко говоря, в неудобном положении. Но особой осторожности потребуют чужие тайны, обладателями которых мы – нечаянно или нарочно – стали. Обнародование этих сведений может привести к серьезным – а иногда и непоправимым – последствиям, а уж на продолжение добрых отношений с человеком, которому эта тайны принадлежала, точно можно не рассчитывать.

Скорпион

Скорпионы почувствуют прилив креатива, который позволит им достичь серьезных результатов не только в творческих, но и в любых других занятиях. Идеи, которые будут приходить в голову представителей знака, необходимо как-то фиксировать: запомнить все – в силу их большого количества – будет практически невозможно, поэтому важно их записывать. Дело в том, что воплотить в жизнь все задумки сразу не получится, а по прошествии какого-то времени выяснится, что многие уже позабыты – самое время заглянуть в свои заметки.

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