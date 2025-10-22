ТСН в социальных сетях

Какому знаку Зодиака повезет 23 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Мила Королева
Стрелец

Стрелец / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 23 октября?

День неустойчивой энергетики — так называемых «эмоциональных качелей» — когда нас будет «бросать» из стороны в сторону — от негатива к позитиву, а затем обратно. Это может самым негативным образом сказаться на психологическом состоянии даже самых эмоционально устойчивых людей — желательно контролировать свои эмоции, не давая им зашкаливать. Тем, кто не может найти выход из запутанной житейской ситуации, необходимо обратиться за советом к снам — в них могут содержаться важные подсказки по этому поводу.

Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют воспользоваться благоприятным моментом для того, чтобы навести порядок в делах, где они уже окончательно запутались и не понимают, какой должна быть очередность их действий. Сегодня звезды рекомендуют им, что называется, «подтянуть хвосты» в виде самых разных — начатых, но по какой-то причине незавершённых — проектов. В таком случае — поскольку свято место пусто не бывает — в самое ближайшее время они могут приступить к воплощению в жизнь нового замысла.

