Козерог / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 23 октября?

Самый сильный и мощный в энергетическом отношении день. Удача — как в профессиональной, так и в личной жизни — прежде всего будет сопутствовать тем, кто уверен в своих силах и готов решительно двигаться к поставленной цели.

Реклама

В это время можно начинать работу над новыми проектами, брать на себя дополнительную рабочую нагрузку, а также признаваться в любви, что может оказаться самым важным событием в жизни.

Реклама

Козерог

Козероги смогут наладить отношения с непосредственным начальством, которые — в каждом конкретном случае по своей причине — испортились в последнее время. Работать в сложившейся ситуации сложно — причем не только морально, но и материально — поэтому очень важно воспользоваться моментом и решить этот вопрос.

Поводом для серьезного разговора может стать идея, которую представители знака предложат воплотить в жизнь — руководство по достоинству оценит ее смелость и финансовую перспективу.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров