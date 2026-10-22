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Какому знаку Зодиака повезет 23 октября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 23 октября?
Самый сильный и мощный в энергетическом отношении день. Удача — как в профессиональной, так и в личной жизни — прежде всего будет сопутствовать тем, кто уверен в своих силах и готов решительно двигаться к поставленной цели.
В это время можно начинать работу над новыми проектами, брать на себя дополнительную рабочую нагрузку, а также признаваться в любви, что может оказаться самым важным событием в жизни.
Козерог
Козероги смогут наладить отношения с непосредственным начальством, которые — в каждом конкретном случае по своей причине — испортились в последнее время. Работать в сложившейся ситуации сложно — причем не только морально, но и материально — поэтому очень важно воспользоваться моментом и решить этот вопрос.
Поводом для серьезного разговора может стать идея, которую представители знака предложат воплотить в жизнь — руководство по достоинству оценит ее смелость и финансовую перспективу.
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