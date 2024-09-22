Какому знаку Зодиака повезет 23 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 23 сентября?

День мощной лунной энергетики, которая подталкивает нас к решительным поступкам и, как следствие, революционным переменам. Как бы ни складывались обстоятельствами, настраиваться нужно только на хорошее – позитивное мышление сегодня окажется особенно результативным. Вероятны выгодные предложения в профессиональной сфере, неожиданная прибыль и успешные рабочие командировки, но самых серьезных результатов достигнут те, кто любит и умеет работать в коллективе.

Весы

Весы могут рассчитывать на удачу в работе над решением важного профессионального вопроса, но только в том случае, если представители знака давно и планомерно над ним работали. В таком случае они уже успели определиться и с целью, которой собираются достичь, а также тактику и стратегию, позволяющую это сделать. Новые – не проработанные – идеи такого успеха иметь не будут, не стоит даже и браться.

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