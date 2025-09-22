- Дата публикации
Какому знаку Зодиака повезет 23 сентября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 23 сентября?
День разнообразных — жизненных и профессиональных «сюрпризов», к которыми необходимо быть морально готовыми. Главный враг для нас в этот день — раздражение, под его влиянием можно совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть. А, значит, надо проявлять сдержанность, не позволяя себе эмоционально реагировать на происходящее. Также необходимо максимально внимательно отнестись к состоянию своего здоровья — оно может подвести в самый неподходящий момент, поэтому нужно прислушиваться к его сигналам и сразу же принимать меры.
Рак
Раки могут рассчитывать на феноменальное везение во всех жизненных сферах, получив счастливый шанс изменить жизнь именно там, где им это особенно нужно и важно. Но для того, чтобы добиться желаемого, им придется выйти из зоны комфорта, что для представителей этого знака, редко покидающих свою «раковину», составит определенную сложность. Но им стоит вспомнить о том, что всегда приходится выбирать: либо сидишь дома, либо движешься к своей цели.
