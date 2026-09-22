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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
717
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 23 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Козерог

Козерог / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 23 сентября?

День, когда, хотим мы того или нет, в нашу жизнь возвращается прошлое — события, людей, чувства и отношения. Чаще всего это вызывает у нас стойкое — мистическое — ощущение дежавю, при котором нам кажется, что нечто подобное с ним когда-то уже происходило: мы узнаем детали, обстоятельства и связанные с ними собственные поступки. На самом деле жизнь таким образом хочет вернуть нас к ситуациям, которые не были «закрыты» в прошлом, поэтому их необходимо — аконец-то! — завершить теперь.

Козерог

Козероги смогут наладить отношения с близкими людьми, которые разладились некоторое время назад. Сейчас не имеет смысла выяснять, кто именно был виноват в случившемся, главное — исправить ситуацию, поскольку для этого ложатся максимально удачные обстоятельства.

Правда, представителям знака тоже имеет смысл подсуетиться — например, купить людям, с которыми они собираются вступить в мирные переговоры, небольшие, но приятные им подарки: они улучшат настроение партнеров и договориться с ними станет гораздо легче.

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