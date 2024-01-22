Какому знаку Зодиака повезет 23 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 23 января?

День, когда люди особенно сильно нуждаются в положительных эмоциях, которые необходимо черпать из любого источника – художественных музеев, выставочных залов, театральных постановок, концертов классической музыки и, конечно же, отношений с теми, кто нам дороже всего – детьми и любимыми людьми. Время также благоприятно для активных действий во всех сферах жизни, количество которых перейдет в качество, двв возможность совершить квантовый скачок – перейти на новы, более высокий, уровень.

Близнецы

Близнецам не стоит опасаться профессиональных трудностей, которые в соответствии с присказкой «не было бы счастья, да несчастье помогло» – смогут их преодолеть и, как следствие, добиться серьезных профессиональных результатов. Они позитивно отразятся не только на карьерном росте, который пойдет вверх, но и на профессиональной репутации, которая важна в любом виде деятельности, и финансовом положении, а прибавка к зарплате, как известно, никогда лишней не бывает.

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