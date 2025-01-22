Какому знаку Зодиака повезет 23 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня? – 23 января
День мощной космической энергетики, которая может нести разнонаправленный заряд – от ярко выраженного позитивного до резко отрицательного: в первом случае его необходимо использовать на все сто процентов, во втором – постараться сдержать этот поток, чтобы он не разрушил нашу жизнь во всех ее сферах. Но главное табу нынешнего дня – лень и пассивность, из-за нежелания что-либо делать, легко упустить возможности, которые – можно сказать это без преувеличения – выпадают раз в жизни.
Лев
Львы могут рассчитывать на получение крупной суммы денег, на которую они в последнее время уже не надеялись. Главный вопрос, на который представителям знака придется ответить, на что их потратить. Кажется, были бы деньги, а место для их «приложения» найдется, но в данном случае все не так просто. Желательно преодолеть соблазн накупить кучу приятных мелочей, без которых – будем честны – вполне можно обойтись, и потратить полученные средства на одну, но крупную и действительно важную вещь.
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