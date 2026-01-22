Рак / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 23 января?

Спокойный и медлительный день, который, по мнению астролога, не подходит для активных и решительных действий — толку рот них все равно не предвидится — мы только впустую потратим время и силы. В решении важных — особенно личных — вопросов необходимо руководствоваться не разумом и логикой, а чутьем и интуицией. Не стоит грубить окружающим, даже если по объективным показателям они этого заслуживают, впрочем, этого не стоит делать и в другие дни.

Рак

Раки могут получить предложение, от которого, как говорят в фильмах о мафии, нельзя будет отказаться. Скорее всего, оно будет касаться профессиональных и карьерных вопросов, но не исключено, что речь пойдет о личной жизни — любимый человек может решить, что их отношения застопорились и застряли на одном месте. В любом случае представителям знака не стоит пренебрегать возможностью изменить свою жизнь — как деловую, так и семейную — к лучшему.

