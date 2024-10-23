Какому знаку Зодиака повезет 24-25 октября

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 24 и 25 октября?

23-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, потребует от нас осторожности и осмотрительности. Под влиянием негативных энергий в людях – даже очень хороших – просыпаются негативные качества, которые есть у каждого человека, просто до таких вот дней они спрятаны где-то в глубине души. Главная опасность их появления состоит в том, что ответ на них окружающий нас людей может оказаться в разы сильнее, и к чему это в результате приведи, не знает никто, так что лучше не рисковать.

Телец

Тельцам нужно максимально внимательно и осторожно отнестись к своим словам и, особенно, мыслям, которые в эти дни легко могут материализоваться. Еще лучше – воспользоваться этим обстоятельством для того, чтобы исполнить свою давнюю мечту. Для этого достаточно визуализировать желаемое, максимально детализировав его, а затем отпустить созданную в голове картинку и ждать, когда сказка станет былью.