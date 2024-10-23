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Какому знаку Зодиака повезет 24-25 октября

Какому знаку Зодиака повезет 24-25 октября

Телец / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Сплетни. Плохая привычка или естественная потребность?

Сплетни. Плохая привычка или естественная потребность?

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