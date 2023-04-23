Какому знаку Зодиака повезет 24 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 апреля?

Нынешний день несет в нашу жизнь перемены, которые нельзя пускать на самотек – их необходимо тщательно контролировать и направлять в нужную сторону. Недопустимо легкомыслие в решении важных вопросов – это лучший способ их завалить. Причиной ссор и конфликтов может стать отсутствие взаимопонимания между людьми – стоит учитывать этот фактор, общаясь с окружающими как по профессиональным, так и по личным вопросам. Уже завтра ситуация в этом смысле изменится к лучшему, тогда и можно будет решать любые проблемы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам звезды создадут максимально благоприятные условия для того, чтобы они могли провести день не только с пользой для здоровья, но и с удовольствием. Каждый из представителей знака сам может решить, что именно позволит ему расслабиться и порелаксировать: для одних такой возможностью станет посещение SPA-салона, для других – вылазка на природу, для третьих – поход в театр. Главное, что в результате они смогут провести день так, как рисовали его в своих мечтах, а заодно и как следует отдохнуть.

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