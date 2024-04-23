Какому знаку Зодиака повезет 24 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 апреля?

Как правило, нынешний день предназначен для праздников, радости и веселья. В наше время такое поведение вряд ли придется ко времени, но и унывать звезды категорически не рекомендуют – такое поведение они могут воспринять как неблагодарность, и неизвестно, чем это в результате закончится для человека, которого таковым сочтут. В это время нужно довольствоваться – и радоваться – тому, что имеешь, искать и находить хорошее во всем, что с нами происходит. А вот раскрепощенности – особенно, если она спровоцирована приемом алкоголя – важно опасаться: под ее влиянием можно сказать или сделать то, в чем уже на следующий день придется раскаиваться.

Рак

Ракам не только можно, но и нужно общаться с начальством на важные темы – такие, как продвижение по карьерной лестнице и увеличение заработной платы. Если представители знака хорошо подготовятся к разговору, подобрав нужные доводы и подтверждающие их факты, они смогут добиться даже куда большего результата, чем изначально планировали. Главное – не скромничать и не тушеваться, тогда удача будет на их стороне.

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