Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 24 августа?

День, когда особенно активными становятся силы зла, поэтому – чтобы не стать их жертвой – необходимо проявлять максимальную предусмотрительность и осторожность. Ни в коем случае не стоит рисковать – слишком велик риск травм и финансовых потерь, поэтому лучше не заниматься экстремальными видами спорта, не превышать скорость за рулем, не носить с собой большие суммы денег и не ходить по безлюдным улицам в темное время суток.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам необходимо настроиться на позитивный лад – они могут рассчитывать на повсеместный успех, главное, понять, в какой жизненной сфере – в личной или профессиональной – для них важнее. При большом желании они могут преуспеть везде, но все-таки желательно сосредоточиться на каком-то одном направлении и приложить максимальные усилия именно к нему, тогда и результат их обязательно порадует.

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