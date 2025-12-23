Близнецы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 24 декабря?

День, когда можно ставить перед собой самые сложные — профессиональные и финансовые — цели, но, прежде чем приступать к их воплощению в жизнь, необходимо все тщательно обдумать, в противном случае недолго и ошибиться. Также очень важно действовать постепенно и не торопясь — спешка, как правило, до добра не доводит, а сегодня она особенно нежелательна. Ну а чтобы все сложилось максимально успешно, необходимо заранее составить план действий и четко придерживаться всех его пунктов.

Близнецы

Близнеца звезды настоятельно рекомендуют помириться с тем, с кем они поссорились некоторое время назад — кто раньше, а кто и позже. В душе представители знака хорошо понимают, что этого человека им очень не хватает, но даже сами себе не хотят в этом признаваться. А вот если им удастся смирить гордыню и сделать шаг навстречу другу, с которым их разлучила ссора, они пожалеют только об одном — о том, что не совершили этот благородный поступок раньше.

