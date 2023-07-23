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Какому знаку Зодиака повезет 24 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
2 мин
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Какому знаку Зодиака повезет 24 июля

Какому знаку Зодиака повезет 24 июля / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 24 июля?

Энергетика нынешнего дня имеет яркую негативную окраску, под влиянием которой возрастает критическое отношение как к окружающим нас людям, так и к самим себе. Многим из нас захочется делать то, чего нельзя допускать ни при каких условиях – обсуждать, и, что особенно опасно, осуждать – других людей, ничем хорошим это в результате не закончится. Критиковать себя тоже необходимо с осторожностью, но если это поможет сделать работу над ошибкой, то почему бы и нет – главное, не навредить своей самооценке. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам сегодня не только можно, но и нужно приступать к реализации своих профессиональных планов – по мнению звезд, у них очень хорошие перспективы. Главное, выбрать наиболее важные проекты, поскольку жаль тратить мощную энергию, которую обеспечат сегодня всем нам звезды, на решение мелких, незначительных вопросов – конечно, их тоже нужно сделать, но время для работы над ними еще придет. 

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Дата публикации
Просмотры
10к
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