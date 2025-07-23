Какому знаку Зодиака повезет 24 июля

Козерог / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 24 июля?

Один из самых опасных дней лунного календаря, в течение которого мы — к счастью, только на время — оказываемся на темной стороне жизни. Их линянием на нас могут стать разнообразные фобии и мании, которые не самым лучшим образом отражаются на делах, которыми мы заняты, и нашими отношениями с окружающими — как самыми близкими, так и совершенно незнакомыми — людьми. Результатом может стать значительное снижение самооценки, а это, как правило, негативно сказывается как на работе, так и — особенно! — личной жизни, поэтому очень важно держать себя в руках и не реагировать на провокации.

Козерог

Козероги смогут достичь цели — кстати сказать, весьма серьезной и амбициозной — которую они перед собой поставили, только если проявят значительно упорство. Возможно, в какой-то момент им покажется, что их работа зашла в тупик и потеряла всякий смысл, но на самом деле все не так — скорее наоборот. Все продвигается в нужном для представителей знака направлении, но, чтобы понять это, нельзя ни пи каких условиях отказываться от начатого, только в таком случае его удастся с успехом закончить.

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