- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 311
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 24 июля
Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 24 июля?
Один из самых опасных дней лунного календаря, в течение которого мы — к счастью, только на время — оказываемся на темной стороне жизни. Их линянием на нас могут стать разнообразные фобии и мании, которые не самым лучшим образом отражаются на делах, которыми мы заняты, и нашими отношениями с окружающими — как самыми близкими, так и совершенно незнакомыми — людьми. Результатом может стать значительное снижение самооценки, а это, как правило, негативно сказывается как на работе, так и — особенно! — личной жизни, поэтому очень важно держать себя в руках и не реагировать на провокации.
Козерог
Козероги смогут достичь цели — кстати сказать, весьма серьезной и амбициозной — которую они перед собой поставили, только если проявят значительно упорство. Возможно, в какой-то момент им покажется, что их работа зашла в тупик и потеряла всякий смысл, но на самом деле все не так — скорее наоборот. Все продвигается в нужном для представителей знака направлении, но, чтобы понять это, нельзя ни пи каких условиях отказываться от начатого, только в таком случае его удастся с успехом закончить.
Читайте также: